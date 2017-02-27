Куандыку Бишимбаеву продлили арест

«Суд № 2 Алматинского района продлил до 10 апреля срок применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Куандыка Бишимбаева», — сказали в пресс-службе горсуда.

Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток.

По версии следствия, Бишимбаев в бытность председателем правления национального управляющего холдинга «Байтерек» организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».