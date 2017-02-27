Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
Американская пресса опубликует расследование о Путине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Польша отказывает Украине в помощи и советует идти к РФ - СМИ
Газманов призвал к отказу от Евровидения: Хватит!
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
9 любопытных фактов о тестостероне
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
18:29 (мск), источник: Nur.kz

Куандыку Бишимбаеву продлили арест

Суд Астаны продлил арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в коррупции, сообщает Sputnik Казахстан.

Источник: Nur.kz

«Суд № 2 Алматинского района продлил до 10 апреля срок применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Куандыка Бишимбаева», — сказали в пресс-службе горсуда.

Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток.

По версии следствия, Бишимбаев в бытность председателем правления национального управляющего холдинга «Байтерек» организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
42-летняя Диана Арбенина снялась голой в постельной сцене (фото, видео 18+)
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФ
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец предложила изменить прямоугольную форму классов в школах
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь