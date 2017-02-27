Ляшко собирается баллотироваться в президенты, — заявление

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что на должность председателя Верховной Рады Украины не претендует и в коалицию фракция не войдет. По его словам, речь идет о фейковые новости о том, что Радикальная партия ведет тайные переговоры об участии в формировании новой коалиции или присоединение к старой коалиции, и за это ему предлагают пост спикера.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.