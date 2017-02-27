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15:59 (мск), источник: Капитал

Ляшко собирается баллотироваться в президенты, — заявление

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о своих планах выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах Украины.

Источник: Капитал

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о своих планах выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах Украины, передает УНИАН.

«…я собираюсь баллотироваться на следующих выборах в президенты Украины», — заявил Ляшко, добавив, что надеется на победу.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что на должность председателя Верховной Рады Украины не претендует и в коалицию фракция не войдет. По его словам, речь идет о фейковые новости о том, что Радикальная партия ведет тайные переговоры об участии в формировании новой коалиции или присоединение к старой коалиции, и за это ему предлагают пост спикера.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

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