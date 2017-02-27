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16:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Льготы для избранных: челябинские депутаты предложили снизить транспортный налог

Фракция ЛДПР в заксобрании Челябинской области предложила законопроект, который предоставит 50% льготы на транспортный налог для владельцев автобусов и грузовых машин отечественного производства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Правда, некоторые нюансы проекта закона делают его применимым лишь для узкого круга предпринимателей. Дальнобойщики уже назвали инициативу популистской, а эксперты авторынка, напротив, поддержали «соколов Жириновского» в желании стимулировать спрос на покупку российских авто. Подробности — в материале «ФедералПресс».

В законопроекте ЛДПР-овцев уточняется, что большегрузы и автобусы должны быть оснащены двигателями, соответствующими нормам не менее Евро-4 и взяты в лизинг на срок не менее года. Оговаривается и мощность двигателя транспортных средств — свыше 150 лошадиных сил.

«Принятие законопроекта позволит снять напряженность и снизить градус протестных настроений среди водителей большегрузов, которые с 2014 обязаны платить дополнительные пошлины и транспортные сборы за каждый пройденный километр автомагистрали», — написал в своем facebook член фракции ЛДПР в местном парламенте Алексей Беседин.

В разговоре с журналистом «ФедералПресс» депутат уточнил, что с инициативой вышла фракция, а сами поправки планируются принять только на региональном уровне. «Льготы в 50% распространяются на автомобили российского производства, стандарт Евро-4. Старые под льготы не подпадают. Обязательно, чтобы находились у лизингодержателя. Год выпуска не принципиален, — объяснил парламентарий. — Надеемся, что закон поможет малому и среднему бизнесу покупать именно автомобили отечественного производства. Получается своеобразная поддержка автопрома и плюс привлекательность региона для бизнеса. Бизнесмены будут заинтересованы покупать такие автомобили, чтобы попадать под такой льготный налог». Поправки будут касаться таких марок большегрузов и автобусов, как «Камаз», «Маз», «Паз» и другие. Примечательно, что распространенные в стране и полюбившиеся многим предпринимателям «ГАЗели» не попадают под законопроект. Согласно утвержденным налоговым ставкам за автомобиль мощностью 150 — 200 лошадиных сил взимается 50 рублей за каждую лошадиную силу, с 200 до 250 л.с. — 75 рублей, а свыше 250 л.с. — 150 рублей. Таким образом, грузовики мощностью 200 и 250 л.с. обходятся своим владельцам в год в 15 и 75 тысяч рублей налогов соответственно.

Руководитель клуба взаимопомощи «Братишка-Дальнобойщик» Кирилл Карташков был в своем комментарии инициативы предельно краток. Он назвал идею Алексея Беседина популизмом.

«Это популизм, мы другим занимаемся, и в политику не лезем. Мы должны говорить о том, почему цены в стране растут. Каждый месяц кто-то что-то подобное заявляет, а потом все забывают. Это популизм, не больше», — заявил он.

Президент «Ассоциации автомобильных дилеров Челябинской области», преподаватель кафедры «Экономика и управление на транспорте» ЮУрГУ Александр Рулевский, напротив, положительно оценил инициативу парламентария.

«Думаю, бизнес-сообщество, приобретающее автомобили будет “за”, будь-то снижение налогов, дотации или другие льготы, — считает эксперт. — Если инициатива направлена на стимулирование авторынка, то она стимулирует и другие связанные с ним отрасли — продажу бензина, нефтедобычу и так далее. В хорошие времена многие компании работали с автомобилями, взятыми именно в лизинг. Но нужно понимать, что спрос стимулирует положение экономики. Если она падает и не требуются новые перевозки, то и грузовики покупать никто не будет. В целом, если ввести эту инициативу для отечественных автомобилей, то вкупе с хорошими условиями лизинга, она способна стимулировать спрос».

Напомним, что 20 ноября 2015 года, более 300 человек вышли на пикет дальнобойщиков против введения системы оплаты «Платон» в Челябинске. Система была утверждена Росавтодором и «РТ-Инвест Транспортные Системы» по распоряжению правительства и введена с 15 ноября 2015 года. Деньги взимаются с перевозчиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения вреда дорожному полотну. Участники требовали отмены платного проезда грузовиков по трассам и отставки министра транспорта РФ Максима Соколова.

За день до этого дальнобойщики частично парализовали движение на автодороге «Меридиан» в Челябинске. Они регулярно переходили по пешеходному переходу, мешая проезду автомобилей, а фуры припарковали на обочине. Интересно, что стихийным мероприятием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Сотрудник отдела по противодействию экстремизму сообщил, что в случае продолжения мероприятия, его участникам грозит проверка. По словам очевидцев, акция длилась не более получаса. Позже, 28 ноября, более 100 человек вышли на пикет за отмену дорожного налога с водителей-дальнобойщиков в Челябинске. Участники пикета использовали лозунги: «Против 12-тонного оброка!», «За отмену дорожного и транспортного налога!», «Даёшь аудиторскую и прокурорскую проверку Росавтодора!», «Заплатит дальнобойщик, а подорожает всё!», «Министра Соколова в отставку!», «Ротенберг и Платон — грабители на дорогах России!», «Платон — карман Ротенберга».

Напомним, что осенью прошлого года Минтранс РФ предлагал повысить тарифы за проезд большегрузов по федеральным автодорогам с нынешних 1,53 рубля до 2,61 рубля, а в июне — до 3,06 рубля за километр. В начале декабря президент Владимир Путин на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что решение по тарифам должно быть взвешенным и сбалансированным, принятым с учетом интересов малого и среднего бизнеса. Минтранс пообещал выполнить поручение Путина. В результате власти отказались повышать тариф в системе «Платон» с 1 февраля. Об этом заявил первый замглавы Минтранса Евгений Дитрих.

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