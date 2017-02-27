Должность главного архитектора Татарстана будет занимать глава Минстроя РТ
Рустам Минниханов подписал указ «О главном архитекторе Республики Татарстан».
Рустам Минниханов подписал указ «О главном архитекторе Республики Татарстан».
(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов 22 февраля подписал указ «О главном архитекторе Республики Татарстан».
Согласно документу, главным архитектором Татарстана по должности является министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
Таким образом, на данный момент главным архитектором республики является Ирек Файзуллин.
Кабинету Министров региона поручено привести нормативные акты в соответствии с новеллой указа, который вступил в силу со дня подписания.