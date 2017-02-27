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16:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Должность главного архитектора Татарстана будет занимать глава Минстроя РТ

Рустам Минниханов подписал указ «О главном архитекторе Республики Татарстан».

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов 22 февраля подписал указ «О главном архитекторе Республики Татарстан».

Согласно документу, главным архитектором Татарстана по должности является министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Таким образом, на данный момент главным архитектором республики является Ирек Файзуллин.

Кабинету Министров региона поручено привести нормативные акты в соответствии с новеллой указа, который вступил в силу со дня подписания.

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