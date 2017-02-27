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16:03 (мск), источник: Publika.md

Мэр Оргеева Илан Шор остаётся под домашним арестом

Мэр Оргеева Илан Шор остается под домашним арестом. Апелляционная палата Кишинева отклонила сегодня запрос адвокатов, которые опротестовали решение Буюканского суда о продлении меры пресечения.

Источник: Publika.md

Илана Шора арестовали в конце июля прошлого года. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Речь идет о невозвратных кредитах, выданных Banca de Economii.

В 2015-ом на основании показаний мэра Оргеева задержали бывшего председателя ЛДПМ Влада Филата. Шор признался тогда, что дал политику взятку в размере 250 миллионов долларов.

Филата приговорили к девяти годам тюрьмы за пассивную коррупцию и извлечении выгоды из влияния.

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