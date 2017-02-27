Янукович развелся с супругой ради сестры своей кухарки

В частности, корреспондент немецкого издания Der Spiegel, который встретился с бывшим украинским лидером в Москве, пишет, что Янукович «развелся со своей женой, с которой прожил 45 лет, и сейчас живет с сестрой своего бывшего повара».

В статье немецкого издания утверждается, что именно с сестрой своего бывшего повара он и покинул Украину во время Майдана. Отмечается, что живёт он в Ростове-на-Дону, а финансово ему помогает старший сын Александр.

Вдобавок к этому журналисты сообщают, что даже после побега в Россию он не отказывает себе в удовольствиях. Янукович часто арендует теннисный корт, однако, по его словам, ему не хватает возможностей.

Людмила Янукович, бывшая супруга экс-президента Украины, ранее работала в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. После побега Януковича в Россию Людмила живет в Крыму — в настоящее время она домохозяйка.

Виктор Янукович бежал из страны после того как был свергнут во время Майдана в 2014 году. В конце 2016 года он стал подозреваемым по делу о государственной измене.