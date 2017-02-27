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16:22 (мск), источник: Uralpress.ru

Глава Озерска досрочно уйдет в отставку

Глава закрытого территориального образования (ЗАТО) Озерский городской округ (Челябинская область) Олег Костиков досрочно уйдет в отставку.

Источник: Uralpress.ru

Как пояснил глава в понедельник, 27 февраля, в ходе пресс-подхода, 22 февраля официально вступили в силу поправки в Устав округа, устанавливающие единоначалие. На сегодня в Озерске действует двуглавая система управления — администрацию округа возглавляет нанятый по конкурсу сити-менеджер. Глава города возглавляет Собрание депутатов.

Как уточнил Олег Костиков, в ближайшее время необходимо будет привести в соответствие ряд нормативных документов с новой редакцией Устава.

Будет разработано положение о порядке определения кандидатур на должность главы округа, внесены изменения в действующий регламент работы Собрания депутатов в части, касающейся процедуры избрания главы округа и спикера.

По словам Костикова, власти намерены определиться, как учитывать мнение жителей и общественных организаций при выдвижении и обсуждении кандидатур на должность главы округа, а также при голосовании и принятии решения.

После принятия всех необходимых документов и решений, глава объявит о своей отставке (вероятнее всего, это будет 23 марта) и будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение вакантной должности главы.

Как уже сообщало агентство, изменения в Устав Озерского городского округа были внесены 28 декабря 2016 года на заседании Собрания депутатов. Ранее предполагалось, что двуглавая система будет действовать до окончания срока полномочий избранного состава собрания и главы. Но теперь решено единоначалие ввести раньше.

Главы ЗАТО, как и в городских округах, будут избираться из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии войдет представители Росатома, губернатора Челябинской области и собрания депутатов Озерска. Избранный по результатам конкурса глава городского округа возглавит местную администрацию.

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