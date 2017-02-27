Алиханов пожаловался на сокращение филиальной сети банков в регионе

Нехватка свободных финансовых средств и сокращение банковской инфраструктуры является препятствием для развития крупных частных инвестиционных проектов в Калининградской области. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», в понедельник во время инвестиционного форума в Сочи заявил глава региона Антон Алиханов.

«Если говорить о макроэкономических вещах, то стоит отметить недостаток финансового ресурса в регионе. Если посмотреть на остатки средств на корсчетах у банков, то сейчас порядка 85%-87% сконцентрированы в Москве и Московской области, в начале 2000-х годов, эта цифра была порядка 50%, — пояснил Антон Алиханов. —За последние три года количество региональных банков сократилось на 40%. Понимаю и поддерживаю борьбу за чистоту рядов в банковском и страховом секторе. Если бы одновременно происходило увеличение объемов кредитования или его сохранение, то это было бы более оправдано».

«На примере своего региона мы видим, что те частные инвестиции, компании, которые хотели бы продолжать развитие, сталкиваются с сокращением финансового ресурса. У нас сократилось число филиалов за последние три года с 25 до 10. Из региональных банков из двух остался один, из 300 дополнительных офисов осталось только 210. Вкупе с высоким банковским процентом — это повод для того, чтобы отложить инвестиции или перенести на более поздний срок реализацию проектов», — считает врио губернатора Калининградской области.