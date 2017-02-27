Министр финансов: резкого повышения «минималки» в ближайшем будущем не будет

Есть определенный лимит. Один раз так мы сделали, но нельзя закрывать глаза на другие проблемы. Ключевая задача — реформирование ГФС и повышение доверия со стороны налогоплательщиков.

По его словам, после прошлогоднего двукратного повышения минимальной зарплаты до 3200 гривень поступления в бюджет от сборов НДФЛ и единого соцвзноса выросли. Но комплексную оценку эффекта от «эксперимента 3200» Данилюк считает преждевременной.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2017 года выросла в два раза — до 3,2 тыс. грн (в почасовом размере — 19,34 грн).