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16:39 (мск), источник: Калининград.Ru

«Следит за выборами и женат на местной»: чиновникам представили нового куратора Калининградской области

Заместителем полпреда президента в СЗФО стал 41-летний Михаил Ведерников.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Региональным чиновникам и депутатам представили нового заместителя полпреда президента в СЗФО — 41-летнего Михаила Ведерникова, который будет курировать Калининградскую область. Встреча с местными властями прошла на площадке Облдумы в понедельник, 27 февраля.

Хочу сказать, что сделаю всё необходимое для эффективного взаимодействия всех органов власти как между собой, так и с институтами гражданского общества, в интересах жителей Калининградской области. Я всегда открыт, готов к сотрудничеству и взаимодействию, — заявил Михаил Ведерников.

Куратора региона представил его непосредственный начальник Николай Цуканов. Он отметил, что смена заместителей является «рядовой работой». Предшественник Ведерникова Владимир Соловьёв сам попросился уйти с поста — решил уехал в родной Нижний Новгород, где живёт его семья. Там ему предложили должность помощника в полпредстве.

Цуканов также рассказал, что местом работы Ведерникова станет Калининград. Новый заместитель полпреда, которого администрация президента перевела с той же должности в Северо-Кавказском округе, займётся вопросами внутренней политики, национальной безопасности, социально-экономическим развитием, а также будет следить за исполнением федеральных законов, ФЦП, указов и распоряжений президента.

Перед заместителем полпреда стоят те же задачи, которые и были ранее. Калининградская область — непростой регион. Помимо указов президента, ФЦП и чемпионата мира есть и другие задачи, в том числе предстоящие выборы губернатора и президента. А Михаил Юрьевич работает в полпредстве давно, и он занимался как внутренней политикой, так и выборами, — пояснил журналистам Цуканов.

Кроме того, полпред президента в СЗФО обратился к местным властям с просьбой оказывать поддержку его заместителю, который в Калининграде «человек новый». Однако Николай Цуканов «неформально» добавил, что супруга Михаила Ведерникова родилась в Славском районе и неоднократно бывала в регионе. «В дальнейшем это поможет ему узнать не только восток области, но всю Калининградскую область в целом», — заключил чиновник.

Распоряжение о назначении нового замполпреда в СЗФО подписали 21 февраля. Михаил Ведерников начинал карьеру в Ленинградской области, где трудился заместителем руководителя регионального исполкома «Единой России» в 2007—2010 годах. После этого Ведерников перешёл в управление внутренней политики администрации президента и работал заместителем полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

В конце 2016 года бывшего министра экономики Калининградской области Анастасию Кузнецову назначили заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Она занялась вопросами контрольной деятельности и реализации экономической и социальной политики.

В конце июля президент досрочно прекратил полномочия Николая Цуканова на посту главы региона и сделал его своим полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

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«Следит за выборами и женат на местной»: чиновникам представили нового куратора Калининградской области
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