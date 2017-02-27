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17:16 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Евгений Люлин назначен и. о. нижегородского вице-губернатора вместо Владимира Иванова

Евгений Люлин назначен и. о. нижегородского вице-губернатора вместо Владимира Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Роман Скудняков 27 февраля 2017 года.

По его словам, соответствующий указ подписал глава региона Валерий Шанцев. Кандидатура Люлина внесена в Законодательное собрание на согласование. Скудняков отметил, что в новом статусе Евгений Люлин приступит к работе со вторника, 28 февраля.

«Владимир Иванов, занимавший пост вице-губернатора, с понедельника прекратил свои полномочия в связи с выходом на пенсию», — добавил пресс-секретарь главы региона. Он также пояснил, что в связи с сокращением количества заместителей губернатора в ближайшее время будут внесены изменения в структуру правительства, которые уточнят полномочия каждого зама в части курирования ими министерств и ведомств.

Напомним, Владимир Иванов был назначен замгубернатора Нижегородской области в 2005 году, он вошел в первый состав правительства, возглавляемого Валерием Шанцевым. До этого Иванов был главой Борского района Нижегородской области. В 2008 году глава региона провел реструктуризацию правительства и после ухода Виктора Колчая Владимир Иванов стал вице-губернатором. В 2010 году после назначения на второй срок Шанцев утвердил состав правительства, Владимир Иванов остался на прежнем месте. В 2014 году глава региона Валерий Шанцев после победы на выборах губернатора вновь изменил структуру правительства, где Иванов остался в той же должности.

СПРАВКА

Евгений Люлин родился в 1957 году в с. Чернуха Лысковского района Горьковской области. Выпускник Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «Планирование промышленности». Трудовую деятельность начинал на авиационном заводе им. С. Орджоникидзе, впоследствии отдал предприятию 25 лет, пройдя путь от токаря до заместителя коммерческого директора.

В 2002 году избран депутатом и председателем Законодательного собрания Нижегородской области. В 2007 году занял сначала пост заместителя генерального директора ООО «Лукойл-Энергогаз», затем генерального директора ООО «Лукойл-Энергосети». С сентября 2013 года — заместитель губернатора Нижегородской области. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат. Двое детей.

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