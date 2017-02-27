Евгений Люлин назначен и. о. нижегородского вице-губернатора вместо Владимира Иванова
Евгений Люлин назначен и. о. нижегородского
Евгений Люлин назначен и. о. нижегородского
По его словам, соответствующий указ подписал глава региона Валерий Шанцев. Кандидатура Люлина внесена в Законодательное собрание на согласование. Скудняков отметил, что в новом статусе Евгений Люлин приступит к работе со вторника, 28 февраля.
«Владимир Иванов, занимавший пост
Напомним, Владимир Иванов был назначен замгубернатора Нижегородской области в 2005 году, он вошел в первый состав правительства, возглавляемого Валерием Шанцевым. До этого Иванов был главой Борского района Нижегородской области. В 2008 году глава региона провел реструктуризацию правительства и после ухода Виктора Колчая Владимир Иванов стал
СПРАВКА
Евгений Люлин родился в 1957 году в с. Чернуха Лысковского района Горьковской области. Выпускник Всесоюзного заочного
В 2002 году избран депутатом и председателем Законодательного собрания Нижегородской области. В 2007 году занял сначала пост заместителя генерального директора ООО «Лукойл-Энергогаз», затем генерального директора ООО «Лукойл-Энергосети». С сентября 2013 года — заместитель губернатора Нижегородской области. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат. Двое детей.