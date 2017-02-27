Назарбаев с Путиным осмотрели новый бизнес-самолет в Алматы

Авиасудно было представлено в Алматы. Как отмечает телеканал, главы государств, несмотря на плотность графика, нашли время ознакомиться с характеристиками нового бизнес-джета.

Данный бизнес-самолет построен в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии. Бизнес-джетами называют частные самолеты, которые используют знаменитости, политики и крупные предприниматели. Такие лайнеры отличаются от обычных повышенным уровнем комфорта. Салоны наиболее дорогих моделей позволяют их владельцам во время перелетов не только вкусно поесть и хорошо выспаться, но и даже принять душ.

Кроме того, обязательным условием для бизнес-джетов является наличие интернета и телефонной связи. Административные самолеты оборудуются электронными средствами, позволяющими их пассажирам работать во время полета.

27 февраля в резиденции Президента Казахстана в Алматы прошла встреча Назарбаева и Путина. В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повесток дня.