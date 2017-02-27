Назарбаев с Путиным осмотрели новый бизнес-самолет в Алматы
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин осмотрели новый административный самолет компании Comlux, сообщает «Хабар».
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин осмотрели новый административный самолет компании Comlux, сообщает «Хабар».
Авиасудно было представлено в Алматы. Как отмечает телеканал, главы государств, несмотря на плотность графика, нашли время ознакомиться с характеристиками нового
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Кроме того, обязательным условием для
27 февраля в резиденции Президента Казахстана в Алматы прошла встреча Назарбаева и Путина. В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повесток дня.
Главы Казахстана и России обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в