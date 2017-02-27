Наумович о марше в Гайновке: циничная провокация для нагнетания напряженности между белорусами и поляками

Об этом говорится в комментарии председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, руководителя рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Польши Андрея Наумовича.

«Проведение марша, восхваляющего подобных военных преступников, в Гайновке — городе с белорусским этническим большинством — является, по моему мнению, циничной провокацией, направленной на искусственное разжигание вражды между белорусами и поляками, нагнетание напряженности на национальной и конфессиональной почве», — говорится в комментарии.

В комментарии отмечается, что в белорусском парламенте с большим сожалением восприняты новости о повторном проведении в польском городе Гайновка праворадикального марша с целью героизации отдельных деятелей польского подполья 1940−1950-х годов, известных как «проклятые солдаты». «Нельзя игнорировать историческую правду о том, что на совести некоторых из этих деятелей — десятки мирных жителей Подляшья, которые были уничтожены только потому, что принадлежали к белорусскому этносу. В частности, полагаю не лишним напомнить, что один из таких “полевых командиров” — Ромуальд Райс по кличке Бурый отдал приказ об уничтожении 60 белорусских деревень, в том числе о сожжении живьем жителей деревни Залешаны», — сказал Андрей Наумович. Он добавил, что органами судебной власти Польши действия Ромуальда Райса были официально признаны геноцидом.