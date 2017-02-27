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17:37 (мск), источник: БЕЛТА

Наумович о марше в Гайновке: циничная провокация для нагнетания напряженности между белорусами и поляками

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марш памяти «проклятых солдат», состоявшийся накануне в польской Гайновке, — циничная провокация для нагнетания напряженности между белорусами и поляками.

Об этом говорится в комментарии председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, руководителя рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Польши Андрея Наумовича.

«Проведение марша, восхваляющего подобных военных преступников, в Гайновке — городе с белорусским этническим большинством — является, по моему мнению, циничной провокацией, направленной на искусственное разжигание вражды между белорусами и поляками, нагнетание напряженности на национальной и конфессиональной почве», — говорится в комментарии.

В комментарии отмечается, что в белорусском парламенте с большим сожалением восприняты новости о повторном проведении в польском городе Гайновка праворадикального марша с целью героизации отдельных деятелей польского подполья 1940−1950-х годов, известных как «проклятые солдаты». «Нельзя игнорировать историческую правду о том, что на совести некоторых из этих деятелей — десятки мирных жителей Подляшья, которые были уничтожены только потому, что принадлежали к белорусскому этносу. В частности, полагаю не лишним напомнить, что один из таких “полевых командиров” — Ромуальд Райс по кличке Бурый отдал приказ об уничтожении 60 белорусских деревень, в том числе о сожжении живьем жителей деревни Залешаны», — сказал Андрей Наумович. Он добавил, что органами судебной власти Польши действия Ромуальда Райса были официально признаны геноцидом.

«Понимая, что данное мероприятие проходит вопреки мнению официальных властей Республики Польша, призываю польских коллег-парламентариев к категорическому осуждению подобных провокаций и противодействию им в дальнейшем», — сказал парламентарий.

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