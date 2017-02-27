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17:23 (мск), источник: РИА Крым

Киев «арестовал» резиденцию президента Украины в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости (Крым). Государственная резиденция президента Украины в Форосе арестована по решению суда. Об этом заявил «прокурор Автономной Республики Крым» Гюндуз Мамедов, сообщают украинские СМИ.

Источник: РИА "Новости"

«Нами ведется следствие, в рамках которого наложен арест (на резиденцию президента Украины в Форосе)», — сказал Мамедов.

По его словам, согласно действующему законодательству Украины, арест как мера обеспечения иска прокурора накладывается исключительно на имущество собственника. Таковым в данном случае является Украина, утверждает прокурор.

Мамедов добавил, что по ходатайствам следователей наложен арест на национализированное имущество в Крыму на сумму более 340 миллионов гривен, или порядка 720 миллионов рублей. Он уточнил, что речь идет о санаториях, земельных участках и других объектах недвижимости.

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