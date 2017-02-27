Киев «арестовал» резиденцию президента Украины в Крыму

«Нами ведется следствие, в рамках которого наложен арест (на резиденцию президента Украины в Форосе)», — сказал Мамедов.

По его словам, согласно действующему законодательству Украины, арест как мера обеспечения иска прокурора накладывается исключительно на имущество собственника. Таковым в данном случае является Украина, утверждает прокурор.

Мамедов добавил, что по ходатайствам следователей наложен арест на национализированное имущество в Крыму на сумму более 340 миллионов гривен, или порядка 720 миллионов рублей. Он уточнил, что речь идет о санаториях, земельных участках и других объектах недвижимости.