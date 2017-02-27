Власти Воронежа объявили о выходе муниципальных бань из кризиса

Администрация Воронежа стабилизировала работу муниципального банно-прачечного объединения «Чайка», рассказала руководитель городского управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина на совещании в мэрии в понедельник, 27 февраля. Объединение приостановило работу осенью 2016 года из-за долгов перед поставщиками энергорерсурсов. Уже в декабре предприятие сработало со значительной чистой прибылью, подчеркнула Бородина.

По ее словам, за несколько месяцев городским властям удалось вдвое уменьшить дебиторскую задолженность «Чайки», существенно снизить кредиторскую задолженность и погасить долги перед энергоснабжающими организациями.

— Сейчас можно говорить о том, что деятельность «Чайки» более или менее стабилизирована, — отметила Людмила Бородина. — Мы сократили штат, провели перестановки руководящего состава, перешли на другую форму налогообложения, что сэкономило около 500 тыс. рублей. Кроме того, передали в аренду одну из шести бань, входящих в состав МКП «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства “Чайка”». Это позволило нам погасить долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

В состав банно-прачечного хозяйства входит прачечный комплекс и шесть муниципальных бань — по одной в каждом районе города. Баню № 7 на улице Димитрова передали арендатору, баня № 4 в Сомово пришла в негодность и не работает, рассказала Людмила Бородина. Оставшиеся четыре бани работают без сбоев.

Контекст

Общественные бани, входящие в состав МКП «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства “Чайка”», закрылись из-за долгов в сентябре 2016 года. Предприятие не смогло рассчитаться с поставщиком газа. Нарастанию долговой массы способствовали низкие тарифы на услуги муниципальных бань, поясняли в мэрии.