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22:25 (мск), источник: Ipress.ua

Минюст обнародовал претендентов на главного люстратора страны

С 1 по 3 марта состоится конкурс среди 13 претендентов на должность руководителя люстрационного департамента Министерства юстиции.

Источник: Ipress.ua

Первый этап конкурсного отбора (тестирования) состоится 1 марта 2017 года. Второй этап конкурсного отбора (решение ситуационных задач) — 2 марта 2017 года. Третий этап конкурсного отбора (собеседование) — 3 марта 2017 года. Об этом сообщает официальный сайт Министерства юстиции.

На должность главного люстраторы претендуют: Людкевич Станислав, Овчаренко Антон, Задорожная Анастасия, Юрченко Дмитрий, Забара Юрий, Чиковани Александра, Горбаченко Павел, Яценко Дмитрий, Ермоленко-Князева Лилия, Микеш Светлана, Потюк Михаил, Старик Анатолий, Крупчак Назар.

В декабре на пост главного люстратора был объявлен конкурс. Позже министр юстиции Павел Петренко сообщил образование и место работы 10 кандидатов. 24 января стало известно, что конкурс провалился и будет объявлен заново.

Отметим, в январе министр юстиции Павел Петренко выступил за возвращение Татьяны Козаченко на должность начальника департамента по вопросам люстрации.

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