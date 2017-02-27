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18:20 (мск), источник: РИА Новости

Депутат предложил патриарху создать согласительную комиссию по Исаакию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и патриарху Русской православной церкви Кириллу с предложением создать совместную согласительную комиссию, которая должна обеспечить компромисс при передаче Исаакиевского собора в ведение церкви, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы депутата.

Источник: РИА Новости

По словам собеседника агентства, Петров просит «рассмотреть возможность создания совместной светско-церковной комиссии, которая сможет подготовить дорожную карту передачи собора, убрать из диалога ноты радикализма и преодолеть непонимание».

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«Сторонники и противники передачи, к сожалению, не могут найти компромиссного решения, не в состоянии прийти к общему языку. Такая ситуация вредит всему гражданскому обществу, которое буквально разломлено на два лагеря. Сегодня в Петербурге, пожалуй, нет такого человека, чьи знакомые и близкие придерживаются одного единого мнения о соборе», — говорится в письме парламентария.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности рассказал РИА Новости, что по Исаакиевскому собору возможны различные варианты «вплоть до государственно-конфессионального партнерства». Петербургские власти эту информацию пока не комментируют.

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