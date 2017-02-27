Депутат предложил патриарху создать согласительную комиссию по Исаакию
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо
По словам собеседника агентства, Петров просит «рассмотреть возможность создания совместной
«Сторонники и противники передачи, к сожалению, не могут найти компромиссного решения, не в состоянии прийти к общему языку. Такая ситуация вредит всему гражданскому обществу, которое буквально разломлено на два лагеря. Сегодня в Петербурге, пожалуй, нет такого человека, чьи знакомые и близкие придерживаются одного единого мнения о соборе», — говорится в письме парламентария.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением
Высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности рассказал РИА Новости, что по Исаакиевскому собору возможны различные варианты «вплоть до