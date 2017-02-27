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20:09 (мск), источник: РБК - Украина

Блокада Донбасса: глава Нацгвардии рассказал, в каком случае возможен силовой разгон

Глава Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров рассказал, в каком случае возможен силовой разгон блокады Донбасса. Об этом он сообщил в интервью изданию «Новое время».

В частности, Аллеров отметил, что вопрос блокады Донбасса должен решаться в нормативной, юридически-правовой плоскости. Кроме того, он подчеркнул, что должно быть принято решение суда по деблокированию.

«Мы, гвардия, вне политики. Мы правоохранительное формирование. Если законом прописано, что надо разблокировать, полиция делает соответствующие меры, и если ее требования откажутся выполнять, уже мы — как силовая составляющая — будем вынуждены это сделать. Мы не боимся быть крайними. Правда, еще есть предложение, что если там депутаты блокируют, то в противовес тоже надо взять депутатов», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ситуация, которая сложилась из-за блокады Донбасса, отдаляет стороны от выполнения минских соглашений.

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