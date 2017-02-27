Блокада Донбасса: глава Нацгвардии рассказал, в каком случае возможен силовой разгон

В частности, Аллеров отметил, что вопрос блокады Донбасса должен решаться в нормативной, юридически-правовой плоскости. Кроме того, он подчеркнул, что должно быть принято решение суда по деблокированию.

«Мы, гвардия, вне политики. Мы правоохранительное формирование. Если законом прописано, что надо разблокировать, полиция делает соответствующие меры, и если ее требования откажутся выполнять, уже мы — как силовая составляющая — будем вынуждены это сделать. Мы не боимся быть крайними. Правда, еще есть предложение, что если там депутаты блокируют, то в противовес тоже надо взять депутатов», — отметил он.