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18:38 (мск), источник: Интерфакс

Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — В Евросоюзе высоко оценивают усилия властей Грузии, направленные на проведение серьезных реформ, заявил в понедельник в Тбилиси представитель Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Источник: Reuters

«Граждане Грузии смогут воспользоваться краткосрочными безвизовыми поездками в страны Шенгенской зоны уже с конца марта», — заявил Аврамопулос.

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Он провел в Тбилиси встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Стороны обсудили вопросы, связанные с либерализацией визового режима, и подчеркнули важность этого решения с точки зрения сближения республики с Европой.

После встречи секретарь президента Грузии по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе заявил, что Грузия перешла на финальный этап либерализации визового режима, который подразумевает уже окончательное оформление этого решения.

Между тем, совет ЕС одобрил в понедельник механизм приостановки безвизового режима для граждан ряда стран, не входящих в ЕС.

Отмечается, что принятие новых правил облегчает путь к введению безвизового режима для граждан Грузии, Украины, Турции, а также для жителей Косово
Комментарии
12
вася полянский
по матросели и бросили! мамко мамко когда до батьки в зимбабву поедим
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вася полянский
укров опять швырнули? вот тебе бабка меркель юрьев день!
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А Б
Как видно, усилия демократических властей Грузии не прошли даром. Решение ЕС о предоставлении возможности гражданам Грузии безвизового въезда в страны Европы, есть ни что иное, как свидетельство прогресса страны на пути построения демократии и гражданского общества.
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