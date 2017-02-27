Додон возобновит позабытую президентурой практику

Встречи с гражданами будут проходить в последний понедельник месяца. Их длительность составит пять часов — с 14:00 до 19:00.

«Сегодня мы ввели этот обычай и поговорили с десятками граждан из различных населенных пунктов страны, каждый из них высказал свою проблему. Существенно выросло число заявителей, просящих оказать им помощь; в последние два месяца зафиксировано 689 прошений, примерно столько же прошений было подано на протяжении всего прошлого года», — заявил Додон.

По его словам, последний раз президент страны проводил аудиенцию граждан в 2009 году.