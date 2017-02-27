Протест у парламента

«НЕТ кассовым аппаратам!» — такой лозунг скандировала группа протестующих перед зданием законодательного органа. Коммерсанты хотят, чтобы обязательное требование о наличии кассового аппарата было исключено из законодательства и, возможно, заменено определенной платой, которую они готовы платить.

Участница протеста сказала, что продает мясо на Центральном рынке и не имеет возможности использовать кассовый аппарат, в том числе и потому, что цены на рынке колеблются. «Мы не просим у них (органов власти, прим. ред.) условия жизни, а просим не навязывать нам этим аппараты. На одном квадратном метре невозможно работать с кассовым аппаратом. У нас нет стабильных цен, покупатели торгуются и есть конкуренция, потому что на рынке не так, как в магазине», — сказала манифестантка.

Коммерсанты говорят, что создается впечатление, что власти решили восстановить украденный из банковской системы миллиард за счет штрафов. Они заявили, что если бы чиновники пришли бы хотя на один день, чтобы увидеть, как люди работают на местах, возможно поняли бы ситуацию, и создали бы необходимые условия.