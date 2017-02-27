Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Польша отказывает Украине в помощи и советует идти к РФ - СМИ
Газманов призвал к отказу от Евровидения: Хватит!
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
20:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ЛНР обязали нерезидентов до 1 марта заключить договоры с республикой

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики на экстренном заседании в понедельник во втором и окончательном чтении принял изменения в законодательство, которыми обязал юридических и физических лиц-предпринимателей, работающих на территории ЛНР и являющихся нерезидентами, до 1 марта заключить договоры с налоговыми агентами.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ранее главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады.

Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

«Законопроект обязывает нерезидентов до 1 марта 2017 года заключить договор с налоговыми агентами ЛНР, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей… И выполнить обязательства по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей за периоды деятельности, предшествующие заключению такого договора», — передает Луганский информационный центр.

Если до 1 марта не будет заключен договор с налоговым агентом, то в отношении нерезидента вводится госуправление (назначается временная администрация) в порядке, определяемом Советом министров ЛНР.

Поправки вступят в силу после того, как их подпишет глава ЛНР.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Опять русские хакеры': соцсети высмеяли ошибку с 'Оскаром'
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФ
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
Дворкович назвал сумму долга Белоруссии за российский газ
Трамп заявил, что не звонил в Россию десять лет
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец предложила изменить прямоугольную форму классов в школах
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь