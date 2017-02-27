В ЛНР обязали нерезидентов до 1 марта заключить договоры с республикой

Ранее главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады.

Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

«Законопроект обязывает нерезидентов до 1 марта 2017 года заключить договор с налоговыми агентами ЛНР, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей… И выполнить обязательства по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей за периоды деятельности, предшествующие заключению такого договора», — передает Луганский информационный центр.

Если до 1 марта не будет заключен договор с налоговым агентом, то в отношении нерезидента вводится госуправление (назначается временная администрация) в порядке, определяемом Советом министров ЛНР.

Поправки вступят в силу после того, как их подпишет глава ЛНР.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.