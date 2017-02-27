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20:51 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что не звонил в Россию десять лет

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о его связях с Россией заявил, что «не звонил в Россию» целых десять лет.

Источник: AP 2017

Журналисты президентского пула спросили Трампа на встрече с бизнесменами, поддерживает ли он назначение специального прокурора «по России».

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Трамп не ответил на вопрос, но, повернувшись к бизнесменам, заметил: «Я не звонил в Россию десять лет».

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.

Комментарии
1
вася полянский
мог бы и позвонить! девок заказать к примеру
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