Трамп заявил, что не звонил в Россию десять лет
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о его связях с Россией заявил, что «не звонил в Россию» целых десять лет.
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о его связях с Россией заявил, что «не звонил в Россию» целых десять лет.
Журналисты президентского пула спросили Трампа на встрече с бизнесменами, поддерживает ли он назначение специального прокурора «по России».
Трамп не ответил на вопрос, но, повернувшись к бизнесменам, заметил: «Я не звонил в Россию десять лет».
Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.
Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.