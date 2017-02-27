Трамп заявил, что не звонил в Россию десять лет

Журналисты президентского пула спросили Трампа на встрече с бизнесменами, поддерживает ли он назначение специального прокурора «по России».

WP узнала о попытках окружения Трампа опровергнуть в СМИ контакты с Россией

Трамп не ответил на вопрос, но, повернувшись к бизнесменам, заметил: «Я не звонил в Россию десять лет».

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.