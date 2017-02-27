В Атырау около сотни рыбаков вышли на забастовку
Атырауских рыбаков возмутили новые правила рыбного промысла, передает портал «Мой ГОРОД».
Атырауских рыбаков возмутили новые правила рыбного промысла, передает портал «Мой ГОРОД».
Возмущенные собрались сегодня у сельского акимата одного из рыболовецких поселков, чтобы высказать свое недовольство. Дело в том, что с этого года согласно постановлению акимата все рыболовецкие плавсредства и моторы, имеющиеся на них, должны соответствовать правилам, установленным законами.
Согласно требованиям, с этого года рыбу можно ловить только специальных плавсредствах, предназначенных для рыбного промысла. в нашем случае это Будары — деревянные или пластиковые длинные рыболовецкие лодки с отсеками для выловленной рыбы и рыболовецких принадлежностей. Лодки «Казанки» с нового года законом не разрешены. Что же касается правил для лодочных моторов — в обычное время ловли их мощность не должна превышать 40 лошадиных сил, весной, в период нереста осетровых, максимальная мощность мотора не должна превышать 20 лошадиных сил, действуют ограничения и на скорость плавсредств.
«Из-за новых правил очень много времени будет уходить на дорогу, так что для лова ничего не останется. Разрешенные часы лова — с шести утра до пяти вечера. Два часа ходу туда и столько же обратно, плюс время на оформление документов. Мы просто не уложимся в этот промежуток», — жалуется рыбак Рысбек Тайыров.
Как выяснилось, инициатором нового закона выступило управление сельского хозяйства. Правила были утверждены еще 4 года назад, за это время рыбаки должны были привести свои плавсредства в порядок, а кооперативы модернизировать имеющийся флот.
По словам руководителя управления сельского хозяйства Сырыма РЫСКАЛИЕВА, новые правила были приняты еще в 2013 году и прописаны в правилах рыболовства и судоходства.
«Главная цель новых правил — искоренение незаконного и браконьерского лова и акимат намерен стоять до конца. Мы ожидали подобной реакции от рыбаков, поэтому решили встретиться с ними поговорить и все разъяснить. Также накануне встретились с 19 природопользователями и объяснили им ситуацию. Недопонимания с их стороны мы не встретили», — рассказал Сырым Рыскалиев.
Другими словами, уже с весенней путины этого года исполнять закон обяжут всех. Любое судно не предназначенное для рыболовецкого промысла и уличенное в рыбной ловле будет считаться браконьерским. Изменения коснутся и юридической стороны вопроса. Так нанимаемый работник, (рыбак с лодкой), обязан будет зарегистрировать на свое имя ИП и заключить договор с кооперативом. Это позволит узаконить их взаимоотношения, да и налогоплательщиков прибавится.