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21:14 (мск), источник: Newtimes.kz

В Атырау около сотни рыбаков вышли на забастовку

Атырауских рыбаков возмутили новые правила рыбного промысла, передает портал «Мой ГОРОД».

Источник: Newtimes.kz

Возмущенные собрались сегодня у сельского акимата одного из рыболовецких поселков, чтобы высказать свое недовольство. Дело в том, что с этого года согласно постановлению акимата все рыболовецкие плавсредства и моторы, имеющиеся на них, должны соответствовать правилам, установленным законами.

Согласно требованиям, с этого года рыбу можно ловить только специальных плавсредствах, предназначенных для рыбного промысла. в нашем случае это Будары — деревянные или пластиковые длинные рыболовецкие лодки с отсеками для выловленной рыбы и рыболовецких принадлежностей. Лодки «Казанки» с нового года законом не разрешены. Что же касается правил для лодочных моторов — в обычное время ловли их мощность не должна превышать 40 лошадиных сил, весной, в период нереста осетровых, максимальная мощность мотора не должна превышать 20 лошадиных сил, действуют ограничения и на скорость плавсредств.

«Из-за новых правил очень много времени будет уходить на дорогу, так что для лова ничего не останется. Разрешенные часы лова — с шести утра до пяти вечера. Два часа ходу туда и столько же обратно, плюс время на оформление документов. Мы просто не уложимся в этот промежуток», — жалуется рыбак Рысбек Тайыров.

Как выяснилось, инициатором нового закона выступило управление сельского хозяйства. Правила были утверждены еще 4 года назад, за это время рыбаки должны были привести свои плавсредства в порядок, а кооперативы модернизировать имеющийся флот.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Сырыма РЫСКАЛИЕВА, новые правила были приняты еще в 2013 году и прописаны в правилах рыболовства и судоходства.

«Главная цель новых правил — искоренение незаконного и браконьерского лова и акимат намерен стоять до конца. Мы ожидали подобной реакции от рыбаков, поэтому решили встретиться с ними поговорить и все разъяснить. Также накануне встретились с 19 природопользователями и объяснили им ситуацию. Недопонимания с их стороны мы не встретили», — рассказал Сырым Рыскалиев.

Другими словами, уже с весенней путины этого года исполнять закон обяжут всех. Любое судно не предназначенное для рыболовецкого промысла и уличенное в рыбной ловле будет считаться браконьерским. Изменения коснутся и юридической стороны вопроса. Так нанимаемый работник, (рыбак с лодкой), обязан будет зарегистрировать на свое имя ИП и заключить договор с кооперативом. Это позволит узаконить их взаимоотношения, да и налогоплательщиков прибавится.

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