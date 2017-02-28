Мэрия Воронежа создаст залоговый фонд для поддержки малого бизнеса
Власти откажутся от прямого субсидирования субъектов малого предпринимательства.
Власти откажутся от прямого субсидирования субъектов малого предпринимательства.
Администрация Воронежа создаст залоговый фонд для непрямой поддержки малого бизнеса. Залоговый фонд заменит существующую структуру — муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, который в мэрии планируют упразднить
По словам Бородиной, в 2015—2016 годах фонд занимался преимущественно просветительской работой — его сотрудники за два года провели 37
— Результаты работы фонда в 2014—2016 году говорят о его низкой эффективности и невозможности перехода на самоокупаемость, — пояснила Людмила Бородина. — Вопрос о прекращении его деятельности городские власти рассмотрят в этом году.
Мэр Александр Гусев согласился с оценкой работы фонда.
— Не считаю эффективным прямое субсидирование субъектов малого бизнеса, — отметил градоначальник. — Кроме того, речь шла о небольших суммах, которые не играли роли. Но непрямую поддержку предпринимателям мы должны предоставить. Если у них появится возможность брать в залог городское имущество, это будет эффективнее прямого бюджетного субсидирования.
Мэр поручил Людмиле Бородиной сформировать необходимый для создания залогового фонда пакет документов к концу первого полугодия 2017 года. Реестр залогового имущества уже сформирован, рассказала Бородина.