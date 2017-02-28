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08:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа создаст залоговый фонд для поддержки малого бизнеса

Власти откажутся от прямого субсидирования субъектов малого предпринимательства.

Администрация Воронежа создаст залоговый фонд для непрямой поддержки малого бизнеса. Залоговый фонд заменит существующую структуру — муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, который в мэрии планируют упразднить из-за неэффективности. Глава города Александр Гусев на планерке в понедельник, 27 февраля, поручил руководителю управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмиле Бородиной подготовить необходимые документы к середине 2017 года.

По словам Бородиной, в 2015—2016 годах фонд занимался преимущественно просветительской работой — его сотрудники за два года провели 37 мастер-классов, семинаров и круглых столов, участниками которых стали более 400 человек. В 2016 году средства, ранее поступавшие в фонд поддержки малого предпринимательства, из регионального бюджета перенаправили в областной гарантийный фонд и на поддержку субъектов малого бизнеса, которые работают на территории четырех моногородов региона (Семилуки, Павловск, Россошь и поселок Елань-Коленовский).

— Результаты работы фонда в 2014—2016 году говорят о его низкой эффективности и невозможности перехода на самоокупаемость, — пояснила Людмила Бородина. — Вопрос о прекращении его деятельности городские власти рассмотрят в этом году.

Мэр Александр Гусев согласился с оценкой работы фонда.

— Не считаю эффективным прямое субсидирование субъектов малого бизнеса, — отметил градоначальник. — Кроме того, речь шла о небольших суммах, которые не играли роли. Но непрямую поддержку предпринимателям мы должны предоставить. Если у них появится возможность брать в залог городское имущество, это будет эффективнее прямого бюджетного субсидирования.

Мэр поручил Людмиле Бородиной сформировать необходимый для создания залогового фонда пакет документов к концу первого полугодия 2017 года. Реестр залогового имущества уже сформирован, рассказала Бородина.

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