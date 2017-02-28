Мэрия Воронежа создаст залоговый фонд для поддержки малого бизнеса

Администрация Воронежа создаст залоговый фонд для непрямой поддержки малого бизнеса. Залоговый фонд заменит существующую структуру — муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, который в мэрии планируют упразднить из-за неэффективности. Глава города Александр Гусев на планерке в понедельник, 27 февраля, поручил руководителю управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмиле Бородиной подготовить необходимые документы к середине 2017 года.

По словам Бородиной, в 2015—2016 годах фонд занимался преимущественно просветительской работой — его сотрудники за два года провели 37 мастер-классов, семинаров и круглых столов, участниками которых стали более 400 человек. В 2016 году средства, ранее поступавшие в фонд поддержки малого предпринимательства, из регионального бюджета перенаправили в областной гарантийный фонд и на поддержку субъектов малого бизнеса, которые работают на территории четырех моногородов региона (Семилуки, Павловск, Россошь и поселок Елань-Коленовский).

— Результаты работы фонда в 2014—2016 году говорят о его низкой эффективности и невозможности перехода на самоокупаемость, — пояснила Людмила Бородина. — Вопрос о прекращении его деятельности городские власти рассмотрят в этом году.

Мэр Александр Гусев согласился с оценкой работы фонда.

— Не считаю эффективным прямое субсидирование субъектов малого бизнеса, — отметил градоначальник. — Кроме того, речь шла о небольших суммах, которые не играли роли. Но непрямую поддержку предпринимателям мы должны предоставить. Если у них появится возможность брать в залог городское имущество, это будет эффективнее прямого бюджетного субсидирования.

Мэр поручил Людмиле Бородиной сформировать необходимый для создания залогового фонда пакет документов к концу первого полугодия 2017 года. Реестр залогового имущества уже сформирован, рассказала Бородина.