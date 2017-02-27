МИД: В Швейцарии уверяют, что готовы ввести «безвиз» для украинцев после соответствующего решения ЕС

Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Швейцарскую сторону проинформировали о продолжении напряжения ситуации на Донбассе и ходе реформ в Украине. Также была выражена признательность за техническую и гуманитарную помощь, предоставляемую Украине. Отдельно были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ.

Во время обсуждения двусторонней тематики была отмечена необходимость подписания соглашений об упрощении оформления виз и о реадмиссии.