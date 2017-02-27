МИД: В Швейцарии уверяют, что готовы ввести «безвиз» для украинцев после соответствующего решения ЕС

Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.
Швейцарскую сторону проинформировали о продолжении напряжения ситуации на Донбассе и ходе реформ в Украине. Также была выражена признательность за техническую и гуманитарную помощь, предоставляемую Украине. Отдельно были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ.
Во время обсуждения двусторонней тематики была отмечена необходимость подписания соглашений об упрощении оформления виз и о реадмиссии.
Швейцарская сторона также подтвердила готовность ввести безвизовый режим для украинских граждан после принятия соответствующего решения со стороны ЕС.
Министры подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем успешном развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Отметим, 27 февраля Евросоюз окончательно утвердил решение об отмене визовых требований для граждан Грузии. Теперь граждане Грузии смогут выезжать в страны ЕС без виз в туристических целях на 90 дней в течение 180-дневного периода.
Напомним, 2 февраля Европарламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима.
Отметим, что даты рассмотрения в Европарламенте вопроса о предоставлении безвизового режима Украине до сих пор не было, однако в случае позитивного решения ЕП относительно Украины к нам также будет применен механизм приостановления безвизового режима.