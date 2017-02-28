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00:12 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Экс-помощник Ле Пен обвиняет ее партию в финансовых нарушениях

Гаэль Нофри, бывший помощник Марин Ле Пен, выступил с новыми разоблачениями по поводу незаконного финансирования крайне правой французской партии «Национальный фронт».

Источник: Reuters

Как заявил Нофри, «Национальный фронт», от которого Ле Пен баллотируется в президенты Франции, в 2012 году нанял его на работу в предвыборный штаб по фиктивному контракту Европарламента.

Таким образом, судя по всему, партия пыталась занизить цифры официальных расходов на предвыборную кампанию Ле Пен.

В отношении «Национального фронта» уже проводится расследование в связи с обвинениями в нецелевом использовании средств Европарламента.

Согласно последним опросам общественного мнения, Марин Ле Пен имеет все шансы добиться успеха в первом туре президентских выборов, который состоится в апреле.

Однако набирающий все большую популярность центрист Эмманюэль Макрон, если верить все тем же опросам, должен обойти ее во втором туре в мае.

Проведенный в воскресенье опрос Figaro/LCI показал, что за Макрона во втором туре готовы проголосовать 58% избирателей, тогда как за Ле Пен — 42%.

Как сообщают французские СМИ, Гаэль Нофри подписал контракт на работу в предвыборном штабе Марин Ле Пен в сентябре 2011 года.

«В 2012 году мне сказали: есть проблема, мы должны сделать это через контракт Европарламента. Я отказался», — заявил Нофри.

Сегодня он — член муниципального совета Ниццы от правоцентристской Республиканской партии. Нофри порвал все связи с «Национальным фронтом».

По его словам, позже в 2012 году ему предложили контракт на работу у партийного бухгалтера Николя Кроше, однако в конторе Кроше он так и не появился.

«Никогда не был помощником Ле Пена»

Как сообщает французский новостной сайт Mediapart, следователи нашли подтверждение того, что в 2012 году Нофри получал платежи по 4500 евро ежемесячно.

В платежных документах он якобы значился как помощник депутата Европарламента Жана-Мари Ле Пена — отца Марин и бывшего лидера «Национального фронта».

«Я никогда не был помощником Жана-Мари Ле Пена», — утверждает Гаэль Нофри.

В свою очередь помощник лидера «Национального фронта» Лоран де Сент-Африк, на которого ссылается Mediapart, настаивает на том, что Нофри действительно работал у Ле Пен «в качестве местного консультанта».

Судебное расследование проводится сейчас в отношении трех соратников Ле Пен: помощницы Катрин Гризе, бизнесмена Фредерика Шатийона и телохранителя Тьерри Лежье.

В понедельник прокуратура Франции выдвинула предварительные обвинения против Шатийона, который, как предполагают, предоставил партии незаконную ссуду.

При этом формально бизнесмен лишь возглавлял компанию, которая оказывала «Национальному фронту» PR-услуги.

Европарламент, в свою очередь, обвиняет Марин Ле Пен в том, что она незаконно оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе из европейских фондов.

Аналогичные обвинения в адрес Ле Пен касаются трудоустройства телохранителя, которого якобы также оформляли на работу через Европарламент.

На прошлой неделе в штаб-квартире «Национального фронта» прошел обыск по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента.

В начале февраля Марин Ле Пен отказалась уплатить по требованию Европарламента более 300 тысяч евро.

Партия отрицает причастность к махинациям. Марин Ле Пен называет обвинения политическими мотивированными.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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