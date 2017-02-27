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22:01 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкортостана и «Сбербанк России» подписали меморандум о сотрудничестве

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ"/. 27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» Правительство Республики Башкортостан и ПАО «Сбербанк России» заключили меморандум о сотрудничестве.

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

Он предусматривает взаимодействие в сфере реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнёрства с привлечением внебюджетных инвестиций.

— Для Башкортостана это не первое соглашение со Сбербанком России. Все предыдущие были успешно исполнены, — сказал Рустэм Марданов. — Нынешний меморандум предусматривает участие банка в ряде сфер, прежде всего, в дорожном строительстве и строительстве социальных объектов. Кроме этого, мы рассчитываем на поддержку со стороны Сбербанка в реализации пилотных проектов «Карта жителя Республики Башкортостан» и исламского банкинга.

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