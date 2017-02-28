Самолет США вел многочасовую разведку у российских рубежей на Балтике

По их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4138 и позывным DERN40, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил подлет с оперативным заданием к Калининградской области c юго-запада со стороны Польши. Находясь на высоте 9,4 тыс. метров, он в течение не менее трех часов вел радиотехническую разведку у российской территории, временами приближаясь к границе на расстояние около 60 км.

Согласно открытым источникам, самолеты RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, противовоздушной обороны (ПВО) и авиации противника. При этом приоритетной задачей считается ведение радиоразведки.

За последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

У границ Калининградской области в последнее время также фиксируются разведывательные полеты самолетов ВВС Великобритании, ВМС Германии и ВВС Франции. К российским рубежам на Балтике регулярно подлетают самолеты «АВАКС» Командования дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО.

Во время встречи министров обороны Североатлантического альянса, проходившей 16 февраля в Брюсселе, не менее семи самолетов США и НАТО были задействованы в разведоперациях против России на Балтике и Черном море.