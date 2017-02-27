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27 февраля, источник: Интерфакс

Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Стремление президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону вызвано только необходимостью снабдить военных всем необходимым для эффективной службы, заявил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер.

Источник: Reuters

На вопрос журналиста о том, не опасаются ли в Вашингтоне, что такое решение спровоцирует гонку вооружений в мире, он ответил: «Нет. Если вы посмотрите на состояние нашей армии, ее инфраструктуры, то станет ясно, что нам нужно очень многое отремонтировать, восстановить».

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По его словам, в сенате США предложение Трампа по увеличению расходов на оборону получит поддержку как республиканцев, так и многих демократов. «Когда речь заходит о безопасности, то это тема, которая важна для обеих партий», — подчеркнул Спайсер.

Для увеличения оборонного бюджета администрации США предстоит заручиться поддержкой минимум 60 сенаторов. Это означает, что республиканцам нужно будет убедить часть сенаторов-демократов согласиться на предложение Трампа.

Ранее в Белом доме подтвердили информацию агентства Associated Press, которое сообщило о планах президента увеличить военные расходы США на $54 млрд. Об этом заявил глава Административно-бюджетного управления Мик Малвани. «Это будет самое большое увеличение (расходов на оборону — ИФ) в истории», — подчеркнул он.

По словам Малвани, предварительный план бюджета будет представлен американскому Конгрессу «до 16 марта». Его окончательная версия будет готова в мае этого года.

При этом в целом федеральный бюджет США на 2018-й финансовый год предполагает сокращение внешних расходов и увеличение внутренних, добавил Малвани. Финансовый год в США начинается 1 октября.

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