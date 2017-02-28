Власти Воронежа лишат электроснабжения незаконные торговые точки

Мэрия Воронежа рассмотрит вариант принудительного отключения незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО) от сетей электроснабжения. Об этом на планерке в мэрии в понедельник, 27 февраля, рассказала руководитель городского управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина.

По ее словам, в Воронеже работают более 600 НТО, официально признанных незаконными. В действительности таких торговых точек намного больше, признала Бородина.

— Предприниматели понимают, что, если по графику демонтажа незаконных торговых объектов снос их торговой точки назначен на конец года, никто не помешает им работать незаконно еще несколько месяцев, и они этим пользуются, — пояснила Людмила Бородина. — В этом случае управлению необходимо объединить силы с управами районов и «Горэлектросетью», чтобы отключить такие объекты от электроснабжения и пресечь незаконную торговлю.

Новую схему размещения НТО в Воронеже утвердили в мае 2016 года. В нее входят 2135 нестационарных торговых объектов. По данным на начало 2017 года, мэрия заключила более 1,7 тыс договоров на размещение НТО.