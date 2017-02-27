В Европарламенте поддержали внедрение «умных границ» в ЕС

Речь идет о так называемых «умных границах», которые должны заработать до конца 2018 года и при помощи которых в Евросоюзе рассчитывает выявлять незаконных мигрантов, террористов и членов организованных преступных групп.

Проект «умные границы», обнародованный Еврокомиссией в 2013 году, первоначально предусматривал реализацию «программы зарегистрированных путешественников» (Registered Travelers Program) и обустройство системы «въезд-выезд» (Entry-Exit System).

«Программой зарегистрированных путешественников» предусмотрено получение за определенную плату гражданами третьих стран, часто посещающих ЕС (90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток — ред.), электронной карты, куда заносится вся необходимая информация о путешественнике. На границе карту надлежит прикладывать к автомату-турникету для считывания информации. Кроме того, владельцу карты придется сверять отпечаток пальца с хранимыми в базе данных.

В свою очередь система «въезд-выезд» предусматривает, что гражданин третьей страны при въезде в ЕС будет сканировать не карту с чипом, а заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

Окончательное решение о внедрении «умных границ» предстоит согласовать на трехсторонних переговорах представителям Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

Первоначально рассчитанная стоимость проекта «умные границы» оценивается в 1,1 миллиарда евро. К этой сумме добавятся расходы на содержание новых систем, которые надлежит финансировать странам-членам ЕС.

Ранее сообщалось, что в течение 2016 года в Евросоюз прибыли около 350 тысяч мигрантов и искателей убежища без надлежаще оформленных документов.