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27 февраля, источник: ИА REGNUM

The Times: «Путин не пойдет на досрочные выборы»

Британское издание The Times считает, что раскопало истинную причину того, что президентские выборы в России пройдут в установленные законом сроки, а не раньше.

Источник: AP 2017

«Путину предстоит провести непопулярные реформы. И чтобы пойти на них, он сначала замыслил утвердиться на своем посту, — делится своими мыслями с читателями корреспондент Том Парфитт. — Лидер РФ не считает, что необходимо проводить досрочные президентские выборы, чтобы ускорить переход к реформам, по его мнению, досрочные выборы могут быть истолкованы оппозицией и народом, как признак слабости и неуверенности президента в своих силах».

«Точно рассчитанными утечками информации из Кремля в прессу чиновники администрации намекнули на то, что о досрочных выборах не может быть и речи, а заодно и развеяли предположения, что 64-летний Путин готов уйти в отставку, — продолжает Парфитт. — Наоборот, нынешний хозяин Кремля рассчитывает на сокрушительную победу, которая должна затмить даже его оглушительный успех 2004 года».

Удалось автору из Times докопаться и до еще одной тщательно скрывавшейся Москвой предвыборной уловки.

«Власти на этот раз решили не создавать искусственных противоборствующих фигур-кандидатов вроде миллиардера Михаила Прохорова, выдвигавшегося однажды. Как они вообще планируют сделать выборы интересными — непонятно, поскольку единственная реальная альтернатива Путину, харизматичный 40-летний политик Алексей Навальный отстранен от процесса сомнительным приговором по делу о мошенничестве».

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