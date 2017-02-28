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00:05 (мск), источник: РИА Новости

Суд в США отказался приостановить указ Трампа по иммиграции

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Апелляционный суд в США отказался приостановить указ президента Дональда Трампа по иммиграции до подписания нового указа, говорится в документах суда.

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Министерство юстиции США запросило приостановку действия предыдущего указа, который в целом остается в силе, но заблокирован для исполнения. Коллегия из трех судей 9-го окружного апелляционного суда постановила отклонить запрос министерства и назначила срок для предоставления суду аргументов исполнительной власти на 10 марта.

Трамп может отменить предыдущий документ и самостоятельно — в своем новом указе, который может быть подписан уже на этой неделе. Министерство юстиции не пояснило, почему оно само требовало приостановить выполнение первого указа, и без того заблокированного судом.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ «о защите США от въезда иностранных террористов», который приостанавливал прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, ужесточал некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливал въезд в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мире. В итоге он был оспорен, а суд в США заблокировал его действие.

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