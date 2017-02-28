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00:52 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: палата лордов намерена затормозить законопроект по запуску Brexit

ЛОНДОН, 28 фев — РИА Новости, Мария Табак. Палата лордов (верхняя палата) британского парламента в среду проведет голосование по вопросу о статусе европейских граждан, живущих в Великобритании и, как ожидается, потребует от правительства немедленных гарантий их прав.

Источник: РИА Новости

Тем самым парламентарии затормозят процесс прохождения через парламент законопроекта о запуске процедуры выхода страны из ЕС, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в верхней палате.

Премьер-министр страны Тереза Мэй не раз говорила, что правительство гарантирует статус европейских граждан в Великобритании только на основе принципа взаимности, то есть только при условии ответных мер со стороны ЕС в отношении британцев, живущих в континентальной Европе.

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В то время как в палате общин (нижняя палата парламента) большинство парламентариев — члены правящей Консервативной партии, и внесенный правительством законопроект о запуске процедуры Brexit не встретил там особого сопротивления, в палате лордов к Консервативной партии принадлежат лишь 252 из 800 пэров. При этом многие члены верхней палаты парламента утверждают, что к ним поступают обращения от живущих в Британии европейцев, жалующихся на то, что они уже испытывают трудности, хотя Brexit еще не начался.

Как ожидается, палата лордов на голосовании в среду днем выскажется за то, чтобы права европейцев были гарантированы немедленно. Если это действительно произойдет, палате общин придется проводить повторное голосование по соответствующей поправке, что затянет процесс принятия законопроекта и, соответственно, может помешать правительству успеть запустить процесс выхода страны из ЕС до конца марта.

На следующей неделе ожидается еще одно важное голосование. Лорды могут потребовать, чтобы обещание правительства дать парламенту возможность проголосовать по итоговым договоренностям с ЕС об условиях выхода Великобритании из ЕС обрело форму закона.

Британцы на референдуме в июне прошлого года проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии с решением Верховного суда, правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit. Задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе из ЕС Мэй намерена до конца марта.

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