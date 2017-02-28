Алексей Навальный сыграет на неизвестности

В рамках президентской кампании Алексей Навальный открывает предвыборные штабы в регионах, хотя после вступления в силу повторного приговора по делу «Кировлеса» будет поражен в пассивном избирательном праве. По словам Сергея Полякова, «немногие кандидаты входят в кампанию с такой узнаваемостью». Алексею Навальному, считает он, нужно «сосредоточиться на содержательней части».



«Больше всего людей знают о Навальном из телевизора, где рассказали, что он украл лес», — сказал «Ъ» глава штаба Алексея Навального Леонид Волков. При этом штаб будет исходить из того, что многие не знают, кто такой Алексей Навальный. «Это для нас большое пространство для возможностей», — говорит господин Волков.



По данным «Левада-центра», 63% «определенно не будут» и 20% «скорее не будут» голосовать за господина Навального на президентских выборах. В марте 2012 года так отвечали 38% и 25% соответственно. Доля тех, кто «определенно» или «возможно» проголосует за этого политика, составила 10% (1% — «определенно да», 9% — «возможно, да»). В марте 2012 года 19% были готовы голосовать за него. Число затруднившихся ответить на вопрос уменьшилось с 2012 по 2017 год с 18% до 6%. Алексей Гражданкин считает, что в целом «отношение к оппозиции изменилось из-за событий на Украине, которые отпугнули людей».



Также респондентам было предложено «обозначить свое отношение к Алексею Навальному». Более трети россиян (35%) сказали, что относятся к политику «нейтрально, безразлично». 23% «не могут сказать о нем ничего хорошего». У 20% Алексей Навальный вызывает раздражение и неприязнь, 7% респондентов уважают политика и сочувствуют ему. 9% не могут сказать о господине Навальном ни хорошего, ни плохого, а 6% затруднились ответить на вопрос.



Лиза Миллер