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01:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Алексей Навальный сыграет на неизвестности

Больше половины россиян (53%) не знают, кто такой Алексей Навальный, выяснил «Левада-центр». Среди знающих об этом политике не готовы голосовать за него на президентских выборах 83% респондентов. Эксперт полагает, что нынешний уровень узнаваемости был бы достаточен для старта федеральной кампании.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным опроса «Левада-центра», 47% опрошенных знают, кто такой Алексей Навальный (53% не знают, менее 1% затруднились ответить). При этом в октябре 2013 года, то есть сразу после выборов мэра Москвы, в которых участвовал политик, узнаваемость господина Навального была чуть выше — 54%.

«Внимание к политику было велико после выборов мэра Москвы», — говорит заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. Главный редактор журнала «Политические технологии» Сергей Поляков считает и нынешний уровень узнаваемости Алексея Навального «достаточно высоким». «Даже премьер не обладает стопроцентной узнаваемостью, — говорит он.— Узнаваемость, близкая к 50%, у человека, который не появлялся на федеральных каналах, достаточно высокая».

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В рамках президентской кампании Алексей Навальный открывает предвыборные штабы в регионах, хотя после вступления в силу повторного приговора по делу «Кировлеса» будет поражен в пассивном избирательном праве. По словам Сергея Полякова, «немногие кандидаты входят в кампанию с такой узнаваемостью». Алексею Навальному, считает он, нужно «сосредоточиться на содержательней части».

«Больше всего людей знают о Навальном из телевизора, где рассказали, что он украл лес», — сказал «Ъ» глава штаба Алексея Навального Леонид Волков. При этом штаб будет исходить из того, что многие не знают, кто такой Алексей Навальный. «Это для нас большое пространство для возможностей», — говорит господин Волков.

По данным «Левада-центра», 63% «определенно не будут» и 20% «скорее не будут» голосовать за господина Навального на президентских выборах. В марте 2012 года так отвечали 38% и 25% соответственно. Доля тех, кто «определенно» или «возможно» проголосует за этого политика, составила 10% (1% — «определенно да», 9% — «возможно, да»). В марте 2012 года 19% были готовы голосовать за него. Число затруднившихся ответить на вопрос уменьшилось с 2012 по 2017 год с 18% до 6%. Алексей Гражданкин считает, что в целом «отношение к оппозиции изменилось из-за событий на Украине, которые отпугнули людей».

Также респондентам было предложено «обозначить свое отношение к Алексею Навальному». Более трети россиян (35%) сказали, что относятся к политику «нейтрально, безразлично». 23% «не могут сказать о нем ничего хорошего». У 20% Алексей Навальный вызывает раздражение и неприязнь, 7% респондентов уважают политика и сочувствуют ему. 9% не могут сказать о господине Навальном ни хорошего, ни плохого, а 6% затруднились ответить на вопрос.

Лиза Миллер

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