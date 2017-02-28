Балтике предложили заняться русскими

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Обнародованный доклад RAND Corporation был подготовлен по заказу военно-воздушных сил США. В самом начале документа поясняются причины озабоченности Латвии, Литвы и Эстонии: говорится и о «тайных действиях (России.— “Ъ”) в Крыму и его аннексии», и о «поддержке мятежа сепаратистов на востоке Украины», и о «возможности использования русского меньшинства для получения рычагов влияния в странах Балтии».



Основное внимание в докладе уделяется понятию «гибридная война». Оговариваясь, что единого толкования термина нет, автор доклада Эндрю Радин приводит слова начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что «правила войны существенно изменились» и «акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения». В этом, как считают на Западе, и состоит взятая Россией на вооружение концепция «гибридных войн».

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Говоря о предполагаемой агрессии со стороны РФ, Эндрю Радин останавливается на трех пунктах. Во-первых, речь идет о «ненасильственных подрывных действиях» — к примеру, «об использовании пропаганды и скрытой деятельности для подрыва влияния властей балтийских государств» (например, убеждения русскоязычного населения в том, что руководство трех стран — «фашисты»). В документе утверждается: Москва проводит такую политику давно и якобы в 2007 году спровоцировала конфликт вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю.



По мнению Эндрю Радина, «наибольшую угрозу» Россия представляет для Эстонии и Латвии — по сравнению с Литвой, в этих двух странах русскоязычные граждане составляют куда более значительную часть населения. Особо останавливается эксперт на эстонской Нарве (90% населения — русскоязычные) и прошедшем там в 1993 году непризнанном референдуме об автономии. «Есть опасения, что Россия может придумать новое сепаратистское движение в Нарве или другом приграничном городе», — пишет господин Радин, упоминая также в этой связи латвийский Даугавпилс (русский язык — родной для 80% его жителей).

Во-вторых, в докладе RAND говорится о возможности «скрытых действий с применением насилия». Более того, автор документа со ссылкой на неназванное «бывшее латвийское официальное лицо» говорит о возможности «начала Россией террористической кампании против балтийских государств» — например, атаки на монумент советским воинам, якобы организованной «балтийскими фашистами».

Третье направление подразумевает «традиционные военные действия при поддержке скрытой деятельности». «Целью такой атаки может быть захват территории, смена правительства или сдвиг военного баланса во внутреннем конфликте, как на востоке Украины», — утверждает Эндрю Радин.



Успех возможных действий Москвы, как считают в RAND Corporation, не гарантирован: лояльность русскоязычных граждан властям их стран высока, экономического смысла переходить «под крыло» Москвы нет, а военные возможности НАТО велики. Тем не менее эксперты предлагают целый ряд рецептов для повышения иммунитета: расширение политических и гражданских прав русскоязычного населения (например, признание русского языка официальным), усиление борьбы с пропагандой (в частности, создание русскоязычных телеканалов), а также укрепление военного потенциала стран Балтии (в первую очередь, при помощи США и других союзников по НАТО).

Схожие опасения испытывают и многие политики стран Балтии — как действующие, так и бывшие. Так, первый руководитель независимой Литвы после распада СССР Витаутас Ландсбергис заявил вчера «Ъ», что обеспокоен запланированными на сентябрь российскими военными учениями «Запад-2017», а также сопровождающей их риторикой.

«Отрабатывается возможное направление военного удара. При этом общественное мнение в России готовят к возможной агрессии против балтийских стран, — убежден собеседник “Ъ”.— Может быть, этой агрессии и не будет, но сейчас впустую тратятся огромные средства — и интеллектуальные, и пропагандистские, и финансовые. Возможная цель — чтобы при любом раскладе не повторились события 1991 года, когда после избиения людей в Вильнюсе сотни тысяч москвичей вышли на улицы и площади с лозунгами “Свободу Литве” и “Сегодня Литва — завтра Россия”».



Власти РФ ранее не раз утверждали, что никаких планов «агрессий» у них нет, а, например, усиление российской военной группировки в Калининградской области — это исключительно ответ на переброску руководством НАТО дополнительных сил на восточные рубежи альянса.

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