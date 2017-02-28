Юрий Трутнев рассказал, как привлечь людей на Дальний Восток

Вице-премьер подчеркнул, что «мы для того и развиваем экономику, чтобы как можно больше людей приезжало на Дальний Восток, чтобы регион больше осваивался и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения жизни и экономики».

По его словам, для увеличения потока трудовой миграции необходимо повысить качество жизни на Дальнем Востоке. Он уточнил, что в создании комфортных условий для проживания должны участвовать сами инвесторы, регионы и федеральные органы власти, включая Правительство России.

Юрий Трутнев считает, что «человеку довольно много надо для того, чтобы комфортно жить. Сначала мы исходили из того, что необходимо просто создать инфраструктуру: поставить линию электропередач, построить дороги, провести трубопроводы, а остальное сделают инвесторы. Но не получается. Нужно построить жилье. Там, где реализуется крупный инвестпроект, — построить детские сады, школы, больницы, спортивные сооружения. То есть надо создавать целый комплекс для улучшения условий проживания, в том числе и в области образования, и в сфере здравоохранения. Это хорошая правильная работа. Сегодня она уже ведется».