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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Юрий Трутнев рассказал, как привлечь людей на Дальний Восток

Вице-премьер — полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи, отвечая на вопрос о том, как нужно привлекать в макрорегион трудовые ресурсы, заявил, что на Дальний Восток нужно привлекать как можно больше людей, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

Вице-премьер подчеркнул, что «мы для того и развиваем экономику, чтобы как можно больше людей приезжало на Дальний Восток, чтобы регион больше осваивался и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения жизни и экономики».

По его словам, для увеличения потока трудовой миграции необходимо повысить качество жизни на Дальнем Востоке. Он уточнил, что в создании комфортных условий для проживания должны участвовать сами инвесторы, регионы и федеральные органы власти, включая Правительство России.

Юрий Трутнев считает, что «человеку довольно много надо для того, чтобы комфортно жить. Сначала мы исходили из того, что необходимо просто создать инфраструктуру: поставить линию электропередач, построить дороги, провести трубопроводы, а остальное сделают инвесторы. Но не получается. Нужно построить жилье. Там, где реализуется крупный инвестпроект, — построить детские сады, школы, больницы, спортивные сооружения. То есть надо создавать целый комплекс для улучшения условий проживания, в том числе и в области образования, и в сфере здравоохранения. Это хорошая правильная работа. Сегодня она уже ведется».

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