СБУ допросила Савченко из-за визита в ДНР

«В рамках уголовного производства по статье “терроризм” допрашивалась в том числе и Надежда Савченко… Она не уполномочена от лица Украины вести переговоры с террористами (так в Киеве называют ополченцев — прим. “Ленты.ру”), она делает очень много пиара», — заявил Тандит.

Советник главы СБУ выразил уверенность, что Савченко «манипулируется российскими спецслужбами». «Мы видели, сколько там было российских СМИ, как готовили эту поездку и как ее преподносили. Фактически, это удар по нам всем», — добавил он.

26 февраля депутат Рады Антон Геращенко потребовал наказать Савченко за визит ДНР, выразив мнение, что настоящей целью ее поездки была не встреча с пленными украинскими военными, а демонстрация возможности свободного посещения «временно оккупированной территории».

Двумя днями ранее Савченко посетила ДНР и пообщалась с пленными украинскими военнослужащими. По возвращении она выступила с заявлением, в котором призвала стороны конфликта совершить обмен по формуле «всех на всех».