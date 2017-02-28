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03:28 (мск), источник: Интерфакс

Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Взятие под контроль предприятий украинской юрисдикции властями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса будет прямым нарушением минских договоренностей, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Источник: РИА "Новости"

«Неприкосновенность украинских предприятий, в том числе и “Укрзализныци”, было условием, достигнутым во время переговоров в Минске. То есть, если сейчас мы будем свидетелями того, что украинские предприятия, которые зарегистрированы на территории Украины, будут взяты под, как это они сказали, внешнее управление, то это будет прямое нарушение Минских договоренностей», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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Ультиматум Киеву со стороны ДНР и ЛНР истекает 1 марта

Кроме того, Тука считает, что в случае таких действий у этих предприятий не будет будущего.

В понедельник главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сделали совместное заявление, в котором потребовали от Киева до начала весны снять транспортную блокаду Донбасса. В противном случае они пригрозили введением внешнего управления на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в народных республиках, а также прекращением поставок угля Украине. Лидеры ДНР и ЛНР подчеркнули, что транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

Позже в понедельник Захарченко заявил, что все предприятия, находящиеся в ДНР, перейдут в правовое поле республики с 1 марта.

Кроме того, депутаты Народного совета ЛНР рассмотрели и приняли во втором чтении закон «О внесении изменений в закон ЛНР «О налоговой системе», который обязывает юридических и физических лиц-предпринимателей, работающих на территории республики под украинской юрисдикцией, до 1 марта заключить договор с налоговыми агентами ЛНР.

Как сообщает ЛуганскИнформЦентр, соответствующее решение поддержали все 44 депутата, принимавшие участие в пленарном заседании.

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