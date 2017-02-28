Пушков назвал мешком дыма слухи о связях Трампа с Россией
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал «мешком дыма» и «ядовитым туманом» слухи о связях президента США Дональда Трампа с Россией.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал «мешком дыма» и «ядовитым туманом» слухи о связях президента США Дональда Трампа с Россией.
Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.
Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.
«Вся кампания травли Трампа за несуществующие “связи с Россией” — ничего и мешок дыма. Вместо фактов — сознательно нагнетаемый ядовитый туман», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.