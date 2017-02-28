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03:26 (мск), источник: РИА Новости

Пушков назвал мешком дыма слухи о связях Трампа с Россией

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал «мешком дыма» и «ядовитым туманом» слухи о связях президента США Дональда Трампа с Россией.

Источник: РИА Новости

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.

«Вся кампания травли Трампа за несуществующие “связи с Россией” — ничего и мешок дыма. Вместо фактов — сознательно нагнетаемый ядовитый туман», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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