Пушков назвал мешком дыма слухи о связях Трампа с Россией

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.

«Вся кампания травли Трампа за несуществующие “связи с Россией” — ничего и мешок дыма. Вместо фактов — сознательно нагнетаемый ядовитый туман», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.