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03:30 (мск), источник: Вести Приморье

Депутат Думы Владивостока Александр Приходько объявил голодовку

27 февраля депутат Думы города Владивостока Александр Приходько объявил голодовку: так народный избранник намерен привлечь к себе и своим проектам внимание президента России Владимира Путина.

«С сегодняшнего дня я объявляю голодовку, пока президент РФ Путин не даст задание разобраться с уголовным делом возбужденным СК РФ против меня (Дело в Артемовском суде), а также открытое обсуждение моих проектов — по климату, город будущего и чтобы по громким делам народ мог сам судить преступников», — написал народный избранник на своей странице в Фейсбуке.

Александр Приходько хочет, чтобы уголовное дело, которое было заведено на него еще в 2015 году, было, наконец, рассмотрено в суде города Артема. Приходько обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью работникам свалки бытовых отходов в Артеме.

Также депутат намерен заинтересовать президента своими социальными проектами. Проекты депутата неоднократно обсуждались на заседаниях Думы, а также на специализированных мероприятиях.

В 2013 году широко освещалась идея Приходько повернуть вспять реку Амур, чтобы «зима во Владивостоке стремилась к нулю». Идею изменить течение реки раскритиковали биологи, метеорологи и экологи. Проект требует огромных вложений, а перед этим — серьезных исследований.

Еще один масштабный «проект века» Александра Приходько заключался в строительстве дома-города, рассчитанного на 50 тысяч жителей. Его обсуждали в 2015 году, и тогда эксперты тоже не пришли к единому мнению о реализации идеи.

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