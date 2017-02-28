Полпреду президента в ДФО укрепили блок внутренней политики соратником

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Блок внутренней политики на Дальнем Востоке получил нового куратора из Пермского края. Заместителем вице-премьера-полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева стал его давний соратник, политтехнолог и «влиятельный штабист» Григорий Куранов. По информации федеральных СМИ, этот пост создали специально под него, сообщает ИА PrimaMedia.

Информацию о своем назначении в полпредстве господин Куранов подтвердил в беседе с «ФедералПресс». Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на окружение Григория Куранова, на посту заместителя полпреда в ДФО он будет заниматься социальными аспектами и вопросами внутренней политики. Эти вопросы курировал прежде всего сам полпред Юрий Трутнев, а пост создавался под господина Куранова. Стоит отметить, что до этого момента у Трутнева было четыре заместителя. Один из них — тоже пермяк, бывший мэр Березников и вице-президент «Уралкалия» Андрей Мотовилов — также занимался внутриполитическим блоком, взаимодействием с губернаторами, мониторингом социально-политической ситуации в регионах. Таким образом, данное направление получит укрепление.

Григорий Куранов считается выходцем из команды Юрия Трутнева. На стыке 90-х-«нулевых» он возглавил рекламно-политическое агентство «Кучер», которое консультировало Юрия Трутнева, когда он работал мэром Перми, а после и губернатором Пермской области. В справке прикамской газеты Business Class отмечается, что Куранов возглавлял избирательные кампании Трутнева.

В июле 2011 года был назначен руководителем приемной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина в Пермском крае. С июня 2012 года стал руководителем администрации губернатора Пермского края. Но по желанию главы Прикамья Виктора Басаргина чиновники вскоре решили расстаться «по доброй воле.

Григорий Куранов через некоторое время получил ставший вакантным мандат депутата Госдумы и остался в пермской политике, став одним из оппонентов тогдашней губернаторской власти. Он стоял у истоков формирования ОНФ в регионе, где до назначения в полпредство президента в ДФО возглавлял группу «Социальная справедливость». В этом статусе выступал главным оппонентом губернатора и его правительства вплоть до отставки Басаргина в начале февраля 2017 года.

Ранее федеральные СМИ также отмечали, что в округах началось формирование предвыборных штабов к президентским выборам, которые состоятся в 2018 году. Предполагается, что организационные обязанности будут возложены именно на полпредства. Как пишет Znak.com, региональные штабы «основного кандидата» Кремля на президентских выборах 2018 года будут разворачиваться по привычному сценарию: их возглавят губернаторы, а в некоторых регионах на помощь призовут полпредов.

«Предполагается, что в регионах, где губернатор имеет хороший рейтинг и контролирует ситуацию, за результат главного кандидата будет отвечать он. В регионах, где региональная власть слаба, ситуацию будут контролировать полпредства», — рассказывает источник, добавляя, что аналогичная схема действовала и на выборах президента в 2012 году.

Добавим также, что накануне в регионе анонсировали скорую смену власти во Владивостоке. Как отмечают источники ИА PrimaMedia, близкие к Кремлю, своих кандидатов озвучивает ряд структур, в том числе и ФПГ, имеющие интерес к региону (например, ГК «Сумма»). Впрочем, среди кандидатов на пост нового градоначальника фигурирует и один из заместителей министра по развитию Дальнего Востока. Назначение представителя Минвостокразвития очевидно будет говорить об укреплении позиций в Приморье полпреда Трутнева.