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07:23 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Тука: Наказывать надо организаторов блокады, а не ее участников

По мнению Георгия Туки, недопустимо применять силу к честным воинам.

Источник: Telegraf.com.ua

Правохранительные органы должны наказывать организаторов так называемой торговой блокады, а не её рядовых участников. Об этом заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Я считаю недопустимым к честных воинам применять силу, а вот в отношении тех организаторов, которые это сделали, у меня никаких сомнений нет», — сказал он.

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Тука отметил, что 10−15 депутатов из «Самопомочі», которые по его мнению все это организовали, «ставят на четвереньки всю страну».

«Они это все организовали, но стоят в сторонке, делают вид, что «нас здесь нет», — подчеркнул он.

Как сообщалось, в понедельник распространили совместное заявление глав так называемых «ДНР» и «ЛНР», в котором они требуют от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Захарченко и Плотницкий угрожают взять под контроль предприятия, которые сохраняют украинскую юрисдикцию, а также обещают прекратить поставки угля на временно не подконтрольных правительству Украины территориях.

В Украине уже почти месяц продолжается блокада железнодорожных путей, которыми, в частности, поставляется угля с временно неподконтрольных территорий Донбасса. Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики.

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