Владимир Миклушевский дал «личное интервью»

Владимир Миклушевский откровенно рассказал об этом в нестандартном интервью известному приморскому журналисту, автору радиопрограммы «Особый взгляд» на каналах ГТРК «Владивосток» Андрею Островскому.

Это интервью по-новому открывает человека, который пять лет находится на посту главы региона. Это интервью не о работе, не о победах и достижениях, а об убеждениях и семейных традициях, новом поколении и «кричащих» проблемах России, анонсирует телеэфир пресс-служба администрации Приморского края.

«Я хорошо помню времена, мы жили в небольшом поселке Малышево в Свердловской области, когда почти у каждого ключ от квартиры лежал под ковриком и на подъездах не было магнитных замков, но случаев воровства не было. Вот по этому времени скучаю, да», — признался глава Приморского края.

Владимир Миклушевский рассказал о том, чего лишился, став Губернатором, и каково это — все время быть «под прицелом». О том, чем дорожит и почему терпеть не может вранье и лесть, почему раздражает Москва и где он чувствует себя дома.

«Когда шасси самолета касаются взлетно-посадочной полосы во Владивостоке, появляется легкое чувство, что я дома. Это невозможно передать словами», — поделился руководитель региона.

Об этом и многом другом Губернатор Приморья рассказал в рамках специального телепроекта, который выйдет в эфир сегодня, 28 февраля, на канале «Россия-24. Приморье» в 21.30.