Сенат США утвердил Уилбура Росса на пост министра торговли
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Миллиардер Уилбур Росс в понедельник утвержден сенатом США на пост министра торговли, сообщает корреспондент «Интерфакса» в Вашингтоне.
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Миллиардер Уилбур Росс в понедельник утвержден сенатом США на пост министра торговли, сообщает корреспондент «Интерфакса» в Вашингтоне.
Более 50 сенаторов из 100 проголосовали «за», таким образом, набралось достаточное количество голосов для утверждения кандидатуры.
Россу 79 лет, он является инвестиционным специалистом, сделал миллиардное состояние на оптимизации бизнеса обанкротившихся компаний.