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07:19 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев и Путин покатались на лыжах

Президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин вместе покатались на горнолыжном курорте, сообщает ТАСС.

Источник: Nur.kz

А аналитики сделали вывод, что президент России приехал в Казахстан за оттепелью в отношениях с Беларусью, передает 31 канал.

Встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина впервые за много лет прошла не в столице, а в Алматы. На повестке дня вопросы евразийской интеграции, 25-летний юбилей со дня создания дипломатических отношений. Особенно это касается проблемы сокращения товарооборота между Казахстаном и странами содружества в прошлом году.

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«Все текущие вопросы решаются в дружественном ключе. Проблем не вижу, будем двигаться вперед. Создавая совместные предприятия промышленности обрабатывающей, сельского хозяйства, оборонного комплекса на Байконуре, все эти вопросы будем поддерживать», — подчеркнул президент РК.

Оба лидера провели выходные в высокогорье. Заядлый спортсмен Владимир Путин решил протестировать казахстанские склоны. Горными лыжами он занимается уже много лет.

И, хотя на календаре февраль, в Алматы уже вовсю весна. Оттепели в отношениях с Беларусью, возможно, добивается и российский лидер. Политологи высказываются, что Казахстан вновь может стать площадкой для переговоров. Стороны зашли в тупик после дискуссий по транзиту углеводорода.

Не станет лучше ситуация с доступом белорусской продукции на российский рынок. Создание единой службы сельхознадзора Союзного государства уже отложено на неопределенный срок, так что претензии российских проверяющих органов к белорусским продуктам наверняка сохранятся.

Официальный Минск в ответ может пойти на угрозы: заявить об отказе от создания новой военной базы России на территории Белоруссии, а также от переориентации белорусского транзита на порты северо-запада России.

Трения чаще всего оборачиваются скандалом. Например, когда Лукашенко отказался принять участие в саммите ЕАЭС в Петербурге. В результате не был подписан единый Таможенный кодекс. Примирить обе стороны — значит укрепить союз.

Напомним, в Алматы состоялись переговоры президентов двух стран. В частности, глава российского государства поблагодарил президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане. Также президенты осмотрели новый бизнес-самолет.

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