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04:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Правительство Хабаровского края избавит жителей от свалок и проблем с воздухом и водой

Руководство региона планирует усилить борьбу за экологию, проведя более сотни природоохранных мероприятий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Правительство Хабаровского края активизирует работу в области экологического контроля и надзора. Ожидаются масштабные проверки атмосферного воздуха, рек и и борьба с несанкционированными свалками, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В 2017 году в крае активизируют работу в области экологического контроля и надзора. Специалисты проведут более сотни природоохранных мероприятий. Как отметили в управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, эксперты проверят состояние атмосферного воздуха, малых рек и водоохранных зон. Кроме того, усилят борьбу с теми, кто организует свалки и сбрасывает нечистоты в несанкционированных местах. В частности, в рамках уже проводимой операции «Гараж», проверят ГСК и ЖСК края. Инспекторы ведомства также будут выявлять факты незаконного пользования недрами.

Подобные меры в прошлом году обернулись для нарушителей штрафами на общую сумму почти в 4 млн рублей.

— Улучшать экологическую обстановку в крае стараемся не только контрольными мерами. Правительство края ведет постоянную работу с детьми и взрослыми над повышением экологической культуры. В этом году в образовательных учреждениях пройдут классные часы, а для взрослых устроят обучающие семинары. Предпринимателям, например, расскажем о требованиях природоохранного законодательства, — сообщил заместитель начальника управления Владимир Есин.

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии по инициативе Президента РФ Владимира Путина и призван привлечь внимание к вопросам экологического образования, охраны особых природных территорий и уникальных объектов, сохранения биологического разнообразия животного и растительного мира.

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