Правительство Хабаровского края избавит жителей от свалок и проблем с воздухом и водой
Руководство региона планирует усилить борьбу за экологию, проведя более сотни природоохранных мероприятий.
Руководство региона планирует усилить борьбу за экологию, проведя более сотни природоохранных мероприятий.
Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.
Правительство Хабаровского края активизирует работу в области экологического контроля и надзора. Ожидаются масштабные проверки атмосферного воздуха, рек и и борьба с несанкционированными свалками, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на
В 2017 году в крае активизируют работу в области экологического контроля и надзора. Специалисты проведут более сотни природоохранных мероприятий. Как отметили в управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, эксперты проверят состояние атмосферного воздуха, малых рек и водоохранных зон. Кроме того, усилят борьбу с теми, кто организует свалки и сбрасывает нечистоты в несанкционированных местах. В частности, в рамках уже проводимой операции «Гараж», проверят ГСК и ЖСК края. Инспекторы ведомства также будут выявлять факты незаконного пользования недрами.
Подобные меры в прошлом году обернулись для нарушителей штрафами на общую сумму почти в 4 млн рублей.
— Улучшать экологическую обстановку в крае стараемся не только контрольными мерами. Правительство края ведет постоянную работу с детьми и взрослыми над повышением экологической культуры. В этом году в образовательных учреждениях пройдут классные часы, а для взрослых устроят обучающие семинары. Предпринимателям, например, расскажем о требованиях природоохранного законодательства, — сообщил заместитель начальника управления Владимир Есин.
Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии по инициативе Президента РФ Владимира Путина и призван привлечь внимание к вопросам экологического образования, охраны особых природных территорий и уникальных объектов, сохранения биологического разнообразия животного и растительного мира.