Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Кремль прокомментировал уничтожение мемориала Немцова в Москве
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Как одевать ребенка весной: советы мам
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
"За рулем была мама": сын Караченцова рассказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
05:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт внес на рассмотрение в Хабкрайдуму кандидатуру нового детского омбудсмена

Срок полномочий Светланы Жуковой в должности уполномоченного по правам ребенка Хабаровского края истекает сегодня.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.

Кандидатура нового хабаровского краевого омбудсмена представлена губернатором Вячеславом Шпортом. Она будет рассмотрена на ближайшем заседании постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению законодательной думы Хабаровского края, а затем утверждена парламентом, сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.

Сроки полномочий детского омбудсмена Хабаровского края Светланы Жуковой в этой должности истекают сегодня. Но, согласно закону, она будет исполнять обязанности вплоть до назначения нового. Новая кандидатура по представлению главы края Вячеслава Шпорта будет рассмотрена и утверждена в ближайшее время. Уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Светлана Жукова подтвердила эту информацию.

— Я считаю, что на роль моего преемника идеально подходит директор некоммерческой организации «Союз Деловых Женщин» Виктория Трегубенко. Она — моя соратница, много помогала мне в качестве общественного помощника, информационного эксперта в мероприятиях, проводимых под эгидой уполномоченного. Кроме того, она мама двоих детей и опытный педагог, — отметила Светлана Жукова.

Рассмотрение кандидатуры Виктории Трегубенко на заседании комитета запланировано на 2 марта, а 29 марта депутаты примут решение.

Новое место применения своих сил Светлана Жукова пока озвучивать не стала, но сказала, что работа с семьями и детьми так и останется ее занятием.

— Я никогда не оставлю социальную сферу, а тем более защиту материнства и детства, — поделилась Светлана Жукова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крупнейшая выставка продуктов питания пройдет в Хабаровске в первые дни марта
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
Определились первые полуфиналисты западной конференции КХЛ
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
СМИ: Палата лордов намерена затормозить закон по запуску Brexit
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь