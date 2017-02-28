Шпорт внес на рассмотрение в Хабкрайдуму кандидатуру нового детского омбудсмена
Срок полномочий Светланы Жуковой в должности уполномоченного по правам ребенка Хабаровского края истекает сегодня.
Срок полномочий Светланы Жуковой в должности уполномоченного по правам ребенка Хабаровского края истекает сегодня.
Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.
Кандидатура нового хабаровского краевого омбудсмена представлена губернатором Вячеславом Шпортом. Она будет рассмотрена на ближайшем заседании постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению законодательной думы Хабаровского края, а затем утверждена парламентом, сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.
Сроки полномочий детского омбудсмена Хабаровского края Светланы Жуковой в этой должности истекают сегодня. Но, согласно закону, она будет исполнять обязанности вплоть до назначения нового. Новая кандидатура по представлению главы края Вячеслава Шпорта будет рассмотрена и утверждена в ближайшее время. Уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Светлана Жукова подтвердила эту информацию.
— Я считаю, что на роль моего преемника идеально подходит директор некоммерческой организации «Союз Деловых Женщин» Виктория Трегубенко. Она — моя соратница, много помогала мне в качестве общественного помощника, информационного эксперта в мероприятиях, проводимых под эгидой уполномоченного. Кроме того, она мама двоих детей и опытный педагог, — отметила Светлана Жукова.
Рассмотрение кандидатуры Виктории Трегубенко на заседании комитета запланировано на 2 марта, а 29 марта депутаты примут решение.
Новое место применения своих сил Светлана Жукова пока озвучивать не стала, но сказала, что работа с семьями и детьми так и останется ее занятием.
— Я никогда не оставлю социальную сферу, а тем более защиту материнства и детства, — поделилась Светлана Жукова.