Шпорт внес на рассмотрение в Хабкрайдуму кандидатуру нового детского омбудсмена

Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.

Кандидатура нового хабаровского краевого омбудсмена представлена губернатором Вячеславом Шпортом. Она будет рассмотрена на ближайшем заседании постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению законодательной думы Хабаровского края, а затем утверждена парламентом, сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.

Сроки полномочий детского омбудсмена Хабаровского края Светланы Жуковой в этой должности истекают сегодня. Но, согласно закону, она будет исполнять обязанности вплоть до назначения нового. Новая кандидатура по представлению главы края Вячеслава Шпорта будет рассмотрена и утверждена в ближайшее время. Уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Светлана Жукова подтвердила эту информацию.

— Я считаю, что на роль моего преемника идеально подходит директор некоммерческой организации «Союз Деловых Женщин» Виктория Трегубенко. Она — моя соратница, много помогала мне в качестве общественного помощника, информационного эксперта в мероприятиях, проводимых под эгидой уполномоченного. Кроме того, она мама двоих детей и опытный педагог, — отметила Светлана Жукова.

Рассмотрение кандидатуры Виктории Трегубенко на заседании комитета запланировано на 2 марта, а 29 марта депутаты примут решение.

Новое место применения своих сил Светлана Жукова пока озвучивать не стала, но сказала, что работа с семьями и детьми так и останется ее занятием.

— Я никогда не оставлю социальную сферу, а тем более защиту материнства и детства, — поделилась Светлана Жукова.