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06:51 (мск), источник: СуперОмск

Главный финансист Инна Парыгина не планирует стать мэром Омска, но готова работать при новой власти

Вчера в омской мэрии состоялась пресс-конференция директора омского департамента финансов и контроля Инны Парыгиной.

Спикер поделилась своими планами на будущее при новом мэре города. Ведь существует вероятность, что новая власть приведет с собой новую команду, включая главу депфина.

«Пока не буду озвучивать свои планы. Те предприниматели, которые входят в состав Омского городского Совета, ждут не дождутся, когда меня освободят от занимаемой должности, чтобы пригласить меня на работу. Об этом уже мне не раз говорили, поэтому буду рассматривать предложения, которые мне поступят», — ответила Парыгина.

Чиновница также выразила уверенность в том, что она профессионально исполняет свои обязанности и еще непременно пригодится городу Омску.

«От смены власти, слава Богу, не зависит жизнедеятельность города. У нас достаточно цивилизованный переход власти. Поэтому если сменится наш градоначальник, то с тем объёмом доходов бюджета города, перспектив по увеличению которого я пока не вижу, у нового мэра возникнут те же проблемы, которые мы решали на протяжении этих пяти лет», — резюмировала Инна Парыгина.

Срок полномочий нынешнего мэра города Омска Вячеслава Двораковского истекает в июле. Нового градоначальника будет выбирать специальная комиссия, в которую войдут 12 человек: шесть представителей губернатора, четыре представителя Омского Горсовета и два почётных гражданина Омска.

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